Illa, en el 25N: "No pararemos hasta terminar con esta grave vulneración de derechos"

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha instado este martes a denunciar la violencia machista en el marco del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y ha afirmado que "no pararemos hasta terminar con esta grave vulneración de derechos humanos".

"Si vives o has sido testigo de violencia machista, llama al 900 900 120. En caso de emergencia llama al 112", ha señalado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Illa ha citado el spot que el Govern ha impulsado con motivo del 25N: 'Si parece violencia machista, es violencia machista', añadiendo que así lo es también en el "mundo digital".