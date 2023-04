Illa sobre el acuerdo de claridad: PSC no irá a "ninguna reunión que vaya en la línea de dividir"

Acusa a ERC, Junts y la CUP de "inacción y pasividad" ante la interinidad en el Parlament



BARCELONA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha asegurado que el PSC no tiene comprometida la asistencia "a ninguna reunión que vaya en la línea de dividir a los catalanes y no en la de fomentar la unión", en referencia a la propuesta que lanzó el martes el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de hacer reuniones con los partidos y los ciudadanos sobre el acuerdo de claridad después de las elecciones municipales del 28 de mayo.

Así se ha pronunciado el también jefe de la oposición en Catalunya en declaraciones a los medios este jueves tras la toma de posesión del nuevo delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, en un acto presidido por la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez.

Illa ha pedido a Aragonès que "se centre en los problemas que preocupan a los catalanes", y ha concretado que el principal de ellos es la sequía, tras lo que ha acusado al Ejecutivo catalán de no hacer nada al respecto en los últimos diez años.

También ha sostenido que la segunda prioridad del Govern debería ser tener "las instituciones de autogobierno a pleno rendimiento", en referencia a la Presidencia del Parlament, después de que la presidenta suspendida de la Cámara, Laura Borràs, haya sido condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por fraccionar contratos cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

"NUNCA HABRÁ UN REFERÉNDUM"

"Eso es lo que preocupa a los ciudadanos y no otras cuestionas como la de un pretendido referéndum. Nunca habrá un referéndum de autodeterminación en Catalunya. No es momento de dividir a los catalanes, es momento de unirlos", ha subrayado el jefe de la oposición en Catalunya.

Illa se ha referido al acuerdo de claridad como una propuesta "nada clara, más bien confusa y que pretende incidir en la división de los catalanes", y ha destacado que no desmiente así las palabras de la portavoz del PSC, Alícia Romero, que este mismo jueves se ha mostrado dispuesta a escuchar esta propuesta, aunque la ha tachado de divisiva y extemporánea.

"Ella no ha dicho que asistimos. Ha dicho que colaboraríamos. Yo he dicho que no hay nada decidido y nada comprometido y que nosotros a reuniones que sirvan para dividir a los catalanes, no asistiremos. No desmiento sino que clarifico", ha concretado el líder socialista al ser preguntado por si corregía las palabras de Romero.

También ha pedido a Aragonès que cumpla "los compromisos que contrajo en la investidura de Pedro Sánchez y es convocar la mesa de diálogo entre los partidos catalanes, y no sacarse ahora una convocatoria que poco conocemos", ha insistido en referencia al acuerdo de claridad.

Le ha vuelto a reclamar que "se centre en los problemas reales de los catalanes y lo haga con una actitud abierta y de diálogo", tras lo que ha destacado que encontrará la colaboración del PSC y ha recordado que hace unos meses pactaron los Presupuestos de la Generalitat.

"INACCIÓN Y PASIVIDAD"

Ha acusado a ERC, Junts y la CUP de "inacción y pasividad" ante la interinidad desde hace seis meses en la Presidencia del Parlament, ya que asegura que fueron estos grupos parlamentarios quienes facilitaron la investidura de Borràs --ERC y Junts votaron a favor y la CUP se abstuvo--.

"No han sido capaces de resolver esta prioridad", ha criticado Illa, que ha deseado que salga adelante lo antes posible la proposición de ley presentada por el grupo de los socialistas para poder relevar a Borràs del cargo y elegir a un nuevo presidente o presidenta de la Cámara catalana.

Preguntado por si la Junta Electoral Central (JEC) debería de retirarle el escaño a Borràs, el líder de los socialistas catalanes ha respondido que no se debería de haber llegado nunca a esta situación y que le habría gustado que la propia Borràs "en un ejercicio de responsabilidad hubiese dado un paso a un lado".