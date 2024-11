Illa afirma que "no le temblarán las piernas" para legislar en vivienda

Dice que en los presupuestos habrá "partidas contundentes" en este tema

BARCELONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado este miércoles que "no le temblarán las piernas" para enfrentarse a ningún grupo de privilegios a la hora de legislar en materia de vivienda.

Lo ha dicho durante la sesión de control al Govern en el Parlament ante las preguntas de las diputadas de los Comuns y la CUP, Jéssica Albiach y Laure Vega, respectivamente, que le han pedido acciones urgentes para intervenir el mercado y "no tratar a la patronal inmobiliaria como si fueran empresarios".

Illa ha manifestado su empatía con la gente que se manifestó el sábado para exigir medidas para facilitar el acceso a la vivienda, pero ha trasladado que su obligación, a su modo de ver, es la de intentar solucionar el problema, por lo que se ha mostrado dispuesto a reunirse "con todos los grupos políticos y representantes de la sociedad civil".

Vega ha pedido a Illa que no les diga que "no hacen propuestas", porque las llevan haciendo más de un mes, a lo que el presidente ha replicado que se reunirán con la CUP y las escucharán, y que aplicarán aquellas medidas que estén convencidos de que son correctas.

PRESUPUESTOS

La líder de los Comuns ha reclamado a Illa que "las buenas palabras" se traduzcan en partidas presupuestarias y en medidas antiespeculación, y ha alertado de que no es lo que están viendo en la negociación de los presupuestos con el Govern.

"La negociación de presupuestos no avanza, está encallada porque ustedes no acaban de concretar y porque no dan respuesta a las propuestas que les estamos haciendo en todas las materias, pero esencialmente en vivienda", ha afeado Albiach.

Illa ha garantizado que en los presupuestos, que ha admitido que no tendrá hasta el primer trimestre del próximo año, habrá partidas contundentes en este tema y que "reflejarán en números la preocupación del Govern y de los grupos que los apoyen".

PP, VOX Y AC

El líder del PP en el Parlament, Alejandro Fernández, ha tachado de decepcionantes los primeros 100 días de Illa al frente del Govern, a lo que el presidente le ha respondido que la economía catalana crece más que ninguna economía europea, y ha defendido la creación del comité de expertos para la reforma de la administración que Fernández le había cuestionado.

Ante la pregunta del presidente del grupo parlamentario de Vox, Ignacio Garriga, sobre inmigración y la supuesta pérdida de control de la misma por parte del Govern, el jefe del ejecutivo ha replicado que Catalunya no tiene las competencias en inmigración "todavía", aunque ha afirmado se alegrará cuando las tenga.

Finalmente, después que la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, le acusara de menospreciar la lengua catalana, Illa ha argumentado que en su viaje a Bruselas (Bélgica) usó el catalán en el Comité Europeo de las Regiones (CDR), y ha añadido que no busca con ello la felicitación de Orriols: "Soy muy sincero, no se me ofenda, no busco su felicitación. Espero no generarle un disgusto con esto. Busco hacer mi trabajo mejor que sepa".