Illa agradece a los Bombers su labor en Catalunya y el resto de España en los incendios del verano

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, con una representación del equipo de Bombers de la Generalitat que ayudó en las tareas de extinción en el incendio forestal de Jarilla. - GOVERN

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, han recibido este martes en el Palau de la Generalitat a una representación del equipo de Bombers de la Generalitat que ayudó en las tareas de extinción del incendio forestal de Jarilla, en Extremadura.

En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, Illa ha asegurado que el cuerpo de bomberos ha tenido un papel clave este verano en Catalunya, pero también en zonas afectadas por los graves incendios en el resto de España: "Hoy les he agradecido personalmente la gran labor que han hecho y que siempre hacen. Son un gran ejemplo de servidoras y servidores públicos".

Al encuentro han asistido también la directora general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, Tamara García, y el inspector jefe de Bombers de la Generalitat, David Borrell, y la delegación ha podido compartir con el presidente sus vivencias durante la colaboración en Jarilla, donde trabajaron para frenar la cabeza del incendio y estabilizar el flanco derecho.