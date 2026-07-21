Illa anuncia que Catalunya envía un medio aéreo de Bombers a Ejulve (Teruel) para el incendio

Helicóptero bombardero trabaja en las tareas de extinción del incendio en Pla de Manlleu, a 8 de julio de 2026, en Pla de Manlleu, Aiguamurcia, Tarragona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado este martes por la tarde que Bombers de la Generalitat ha enviado uno de sus medios aéreos a Ejulve (Teruel) para ayudar en las tareas de extinción de un incendio forestal que ya ha quemado más de 1.000 hectáreas y ha obligado a desalojar diversos núcleos de población.

Lo ha informado este martes en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, en el que Illa ha trasladado su apoyo a los afectados y ha agradecido el trabajo de los servicios de emergencia y a los profesionales que están sobre el terreno.

"Los incendios no entienden de fronteras. La solidaridad, tampoco. Ante la emergencia, cooperación y máxima coordinación", ha dicho Illa, que también ha pedido extremar las precauciones en Catalunya por el elevado riesgo de incendio de este martes.