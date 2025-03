Illa anuncia un programa con 30 millones para atraer a investigadores "de excelencia"

Quiere acoger a personal que "pueda ver amenazada su libertad académica en Estados Unidos"

BARCELONA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que el Govern lanzará el programa Catalonia Talent Bridge, que cuenta con un presupuesto de 30 millones de euros con el objetivo de atraer a investigadores "de excelencia".

Lo ha dicho este lunes en el 'Gran Encuentro Catalunya. Hacia un crecimiento sostenible' del diario 'Expansión', donde ha añadido que el programa se centra en aquel personal que "pueda ver amenazada su libertad académica en Estados Unidos".

Illa ha explicado que el programa tiene una duración de tres años y que se hace en colaboración con las 12 universidades públicas catalanas, y ha recordado que tiene 40 centros de investigación "y recursos técnicos y humanos" para acoger a estos investigadores.

Ha señalado que el único requisito para acceder al programa es la "máxima excelencia" y ha añadido que el objetivo es reforzar el papel de Catalunya en el plano internacional.

"En Catalunya queremos acoger y queremos ofrecer oportunidades al personal investigador que hoy puede ver amenazada su libertad académica y su futuro profesional en Estados Unidos, y el mensaje es nítido y es claro si alguien siente que no le dejan desarrollar su talento puede venir a Catalunya", ha añadido.

TERCERA FASE DE LA LEGISLATURA

Illa ha explicado que el Govern está entrando en la tercera fase de la legislatura, que es la "de concretar y llevar a la realidad" los proyectos que se han trazado hasta el momento.

Por ello, ha pedido a los trabajadores públicos llevarlos a cabo "con confianza, sin miedo" a equivocarse y con voluntad de excelencia.

"Con una voluntad no de administrar, si no de transformar y, por tanto, con un espíritu reformista básicamente en las principales políticas públicas, especialmente la sanitaria y la educativa, reformar para transformar no simplemente administrar haciendo un poquito más de lo que veníamos haciendo", ha añadido.

Ha asegurado que estas reformas se harán gradualmente en aquellas políticas más sensibles para la ciudadanía, aunque se harán lo más rápidamente posible.