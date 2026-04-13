Illa asegura que Hungría "ha escogido Europa y sus valores" tras la derrota de Orbán

Archivo - El president de la Generalitat, Salvador Illa, en una imagen de archivo en el Palau de la Generalitat, a 3 de marzo de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrado el resultado de las elecciones en Hungría del domingo, que han dado la victoria al conservador Péter Magyar frente al primer ministro ultraconservador Viktor Orbán tras 16 años en el poder: "La ciudadanía húngara ha elegido Europa y sus valores", ha dicho el presidente.

En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, ha afirmado que Hungría es un símbolo de "la esperanza para vencer el miedo y el retroceso", y ha felicitado a Magyar.

El partido Tisza que lidera el conservador Péter Magyar ha sido el más votado en las elecciones legislativas y controlaría 138 de los 199 escaños del Parlamento unicameral húngaro, según resultados oficiales correspondientes al 92,74% del escrutinio, lo que le otorgaría la mayoría cualificada de dos tercios suficiente para impulsar reformas legales de alcance.