Illa celebra que Catalunya cuenta con 9.602 empresas extranjeras, "más que nunca"

BARCELONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrado que Catalunya cuenta con 9.602 empresas extranjeras, "más que nunca", informa el Govern en un comunicado este miércoles.

Illa ha inaugurado el acto 'Passeu'24. Catalonia, your home for business and technology' junto al conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, una iniciativa de la agencia pública Acció para poner en valor los activos que tiene Catalunya en captación de inversiones extranjeras, y en el que han participado 150 directivos de estas empresas.

Ha explicado que el 20% de los puestos de trabajo que se generan en Catalunya son creados por estas empresas y ha destacado que la vocación internacional de Catalunya "viene de lejos" y que hay cada vez más empresas, proyectos y emprendedores que escogen Catalunya.

El presidente de la Generalitat ha subrayado que el objetivo del Govern es que estas empresas tengan una presencia equitativa en toda Catalunya para que "se pueda beneficiar" el conjunto de la población.

Sàmper, por su parte, ha destacado que la inversión extranjera "no solo permite consolidar el mercado de trabajo, sino ampliarlo".