Illa: la Constitución es "la unión de diferentes visiones del proyecto común que es España"

Illa el viernes en el Parlament - Kike Rincón/Europa Press

BARCELONA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado este sábado que la Constitución "fue fruto de un acuerdo entre diferentes, y ahora es símbolo de la unión de diferentes visiones del proyecto común que es España".

"Ahora más que nunca, la mejor manera de defenderla es no apropiarse de ella", ha añadido en un mensaje de X recogido por Europa Press durante el Día de la Constitución, en que Illa está en Catalunya siguiendo el brote de peste porcina africana (PPA).

Considera que en estos 47 años se ha avanzado mucho en derechos "pero todavía queda mucho para hacer, por ejemplo, en materia de vivienda".