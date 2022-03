Illa cree que Elena está "atado de manos" e insiste en tachar de purgas los cambios en Mossos

BARCELONA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha acusado este miércoles al conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, de estar "atado de manos" por el acuerdo de investidura entre ERC y la CUP, y ha insistido en tachar de purgas los cambios en la cúpula de los Mossos d'Esquadra.

En su intervención en el pleno del Parlament tras la comparecencia del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, sobre los cambios en la cúpula de los Mossos d'Esquadra, ha sostenido que el jefe del Ejecutivo catalán ha "trasladado a la cúpula de los Mossos los equilibrios que mantiene en el Govern apartando a los mandos más incómodos para cada partido y designando a personas de confianza".

Considera que las explicaciones que han dado tanto Aragonès como Elena "no han aportado luz" a los cambios en la cúpula de la policía catalana, por lo que ha avisado de que el PSC mantiene su propuesta de crear una comisión de investigación en el Parlament sobre estos cambios.

Illa también ha reprochado al Govern tener una "mirada desconfianza" hacia los Mossos, cree que han rebajado su autoridad y que han situado al cuerpo como moneda de cambio de acuerdos.

Para él, la Conselleria de Interior hace políticas de la CUP sin que el conseller sea 'cupaire', por lo que cree que sería mejor que Aragonès sustituyera a Elena por la presidenta de la CUP en el Parlament, Dolors Sabater: "Le hará un favor porque desde el aprecio y la alta consideración personal que le tengo, está incómodo, está atado de manos haciendo una política que no se cree y se le nota. No sé si iremos a mejor, pero seguro que no y en cualquier caso iremos todos a las claras".