Illa defiende la artesanía para construir la "Catalunya del futuro" y competir globalmente

Entrega de los Premis Nacionals d'Artesania - GOVERN

BARCELONA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha defendido que para construir la "Catalunya del futuro" no deben olvidarse los orígenes, por lo que para competir a escala global se deben fomentar tanto los sectores emergentes como apoyar a los sectores únicos como la artesanía.

Lo ha dicho este miércoles durante la entrega de los Premis Nacionals d'Artesania y diplomas de maestros artesanos 2025, las distinciones que la Generalitat entrega para reconocer la trayectoria profesional de los representantes del sector artesano en Catalunya, y que ha contado con la presencia del conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper.

"Catalunya no sería el país que es sin nuestros oficios y nuestra artesanía", ha defendido el presidente de la Generalitat, y ha añadido que se necesitan perfiles cualificados para el nuevo mundo laboral tecnológico, pero también para los sectores tradicionales.

"La Catalunya que estamos construyendo es aquella que sabe reconocer la grandeza en todas sus formas, tanto en la investigadora que trabaja en un laboratorio como en el payés que cuida la tierra o la médica que nos cura", ha afirmado Illa durante la entrega de premios.

IGUAL DE IMPORTANTES

También se ha referido a la actual situación geopolítica, marcada por la convulsión y la incertidumbre, derivada del conflicto en Oriente Próximo, y ha destacado el esfuerzo del Govern para proteger a las familias, trabajadores y empresas de Catalunya.

"Para mí es igual de importante garantizar el funcionamiento de las grandes empresas como el funcionamiento de un taller o un relojero", ha asegurado Illa, quien se ha referido a la potencia de la realidad económica de la artesanía, compuesta por más de 9.300 empresas y 11.500 trabajadores.

Por su parte, Sàmper ha dicho que el Govern tiene la responsabilidad de demostrar a los jóvenes que existen estos oficios artesanos "más allá" de la formación profesional y las carreras universitarias, así como la obligación de ponerlos en valor para "intentar evitar que estos trabajos acaben muriendo".

"Quiero resumir el compromiso de nuestro Govern de estar a vuestro lado, daros visibilidad, ayudaros a crecer", ha defendido Sàmper, con el objetivo de fomentar así también la innovación e internacionalización de la artesanía catalana.

GANADORES

El Premi Nacional d'Artesania se ha entregado en esta edición de los galardones al joyero Enric Majoral, en reconocimiento por su trayectoria artística y trabajo pionero en la joyería contemporánea, y que le han convertido en un "referente del sector reconocido internacionalmente".

Además, el Govern también ha premiado a artesanos catalanes en otras cinco categorías: el Premi Emprèn para el estudio de diseño Atelier Mel Design, el Premi Prestigia a Ceràmiques Marcó, el Premi Restaura tanto al Ayuntamiento de Forallac (Girona) como al maestro marroquinero Eduardo Marín; el Premi Millor Obra Artística a la joyera Raquel Bistuer, y el Premi Talent Jove a Paula Lasheras por su un revestimiento mural 'Memorias Invisibles'.

También se han entregado los diferentes diplomas de maestros artesanos, que han reconocido a 4 personas en la modalidad divulgativa y otras 14 personas en la modalidad profesional.