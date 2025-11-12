Illa defiende reformar el sistema sanitario y mantener su excelencia frente a quien hace recortes

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el acto de entrega de las medallas Josep Trueta al mérito sanitario - GOVERN

BARCELONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido que el sistema sanitario catalán debe reformarse para así mantener su nivel de excelencia, y lo ha contrapuesto a los que, según él, lo ponen en duda "planteando un modelo regresivo de recortes de servicios públicos".

Lo ha dicho en el acto de entrega de las placas y medallas Josep Trueta al Mérito Sanitario, celebrado este miércoles en el Teatre Casino L'Aliança de Poblenou de Barcelona, junto a la consellera de Salud, Olga Pané.

"Nos toca más que nunca defender la sanidad, la ciencia y la medicina frente a esta amenaza para que la esperanza se abra paso", y ha sostenido que liderar un futuro mejor no es solo crecer económicamente, sino que liderar pasa por defender la ciencia y la salud como fuentes de progreso y certeza, en sus palabras.

REFORMAR, INTEGRAR Y BLINDAR

Ha reconocido textualmente a los héroes anónimos que trabajan en el sistema sanitario con un gran esfuerzo personal, coraje y determinación en su mejora, y ha dicho que el Govern quiere responder a ello reformándolo, integrándolo y blindándolo.

"Si queremos mantener la excelencia del sistema sanitario debemos hacer reformas, escuchando a los profesionales y de la mano de los profesionales", y ha citado el Comité Cairos del Ejecutivo para hacerlo, con el objetivo de ser, o acercarse a ser, el mejor sistema sanitario del mundo, textualmente.

También ha abogado por optimizar la eficiencia de los recursos para mejorar la calidad asistencial y la equidad territorial, y ha confiado en que el Parlament dé luz verde a la Ley de la Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria antes de 2026.

Ha asegurado que el Govern blindará el sistema con reformas en los centros hospitalarios y los de atención primaria, y que impulsará una nueva realidad mediante la extensión de la atención domiciliaria: "Es posible hacerlo, deberemos trabajar para disponer de la mejor tecnología y poder atender el máximo de terapias posibles en los domicilios".

12 PROFESIONALES Y 3 ASOCIACIONES

Han sido distinguidos con la medalla Trueta el médico Joan Colom, por su tarea en la prevención y atención a las adicciones y enfermedades infecciosas; la enfermera Glòria Jodar, exdecana del Consejo de Colegios de Enfermeras y Enfermeros de Catalunya; la médico Montserrat Esquerda, especialista en pediatría por su "liderazgo e influencia" en la bioética, y el psicólogo Fernando Fernández, por su trayectoria como investigador, clínico y docente de más de 30 años.

También se ha reconocido al economista Enric Mangas, por su papel en la dirección y gestión sanitaria y social de Catalunya; a la voluntaria Angeleta Orpella, impulsora de campañas de donación de sangre; a la trabajadora social Conchita Peña, por su trayectoria y liderazgo en el desarrollo de la profesión, y al farmacéutico Daniel Cardona, "pionero" en la introducción de la nutrición parenteral y de protocolos de seguridad en la misma.

Se ha concedido la medalla además a la médico Carme Valls, impulsora de la perspectiva de género en la práctica médica; a la enfermera Maria Eulàlia Juvé, por su papel en el reconocimiento de las curas enfermeras en la salud; al epidemiólogo Carlos A. González, estudioso sobre la dieta y el cáncer; y al médico y farmacéutico Josep Torrent-Farnell, a título póstumo, por su impulso a la concienciación sobre las enfermedades minoritarias.

Finalmente, se han concedido las placas Trueta a la Associació contra el Càncer a Catalunya, a la Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls, y a la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya.

OLGA PANÉ

Por su parte, la consellera Pané ha afirmado que el acto de reconocimiento recuerda la importancia de seguir trabajando por un sistema público, universal, de calidad y educativo, y ha añadido que contarán con los premiados para transformar el sistema de salud catalán y "dejar a las generaciones futuras un sistema tan robusto y eficaz" como el que han heredado.

Ha ironizado con que son profesionales que, o perdieron el reloj, o no lo tuvieron nueva, porque casi siempre han llegado tarde a casa, y ha reconocido que la bondad y el compromiso que se premia recuerda que "solo se puede ser un buen profesional cuando los conocimientos recaen en una buena persona".

"Representáis lo mejor de nuestro país: la vocación de servicio, la mirada humana, el liderazgo científico, la responsabilidad social y la capacidad transformadora que hacen avanzar a Catalunya, pero también el gran escudo protector que es la salud. Lo que nos cohesiona como país, genera confianza y hace posible una sociedad más justa y equitativa", ha zanjado.

CARME VALLS

La doctora Carme Valls, en representación de los premiados, ha coincidido con el resto en que se trata de un reconocimiento que, aunque es individual, su tarea no habría sido posible sin la colaboración de muchas personas, compañeros, amigos y profesionales.

Ha sostenido que la salud es un elemento relacionado con "la situación social, biológica, psicológica y cultural, con la edad, el género y la clase social", y ha señalado que el sistema sanitario catalán ha avanzado a pesar de las dificultades y la precariedad laboral y de recursos.

Finalmente, ha pedido al Govern no malmeter la salud física y mental de los profesionales, y que para ello, deben escuchar a todas las voces que quieran proponer cambios en el sistema: "La democracia interna dentro de las profesiones, como dentro del país, puede ayudar a encontrar soluciones a problemas complejos. Y la salud de los ciudadanos de Catalunya lo es".