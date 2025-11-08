Illa destaca el "compromiso con la cohesión, la innovación y la creatividad" de Rom

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa durante el acto solemne de homenaje a la bandera nacional y desfile militar por el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, en la Plaza de Cánovas del Castillo, a 12 de octubre de 2025, en Madrid (España). Los ac - Eduardo Parra - Europa Press

BARCELONA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacado el "compromiso con la cohesión, la innovación y la creatividad" de Josep Antoni Rom, rector de la Universitat Ramon Llull (URL) fallecido la madrugada de este sábado.

En un apunte en X recogido por Europa Press se ha mostrado "conmocionado" por la noticia y ha dicho que los ejes centrales de su proyecto universitario siempre serán un ejemplo.

"Mi más sentido pésame a su familia y a toda la comunidad educativa de la URL", ha expresado.