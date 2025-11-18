Illa encabeza un minuto de silencio por la última víctima de violencia machista en Barcelona - KIKE RINCON - EUROPA PRESS

BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, acompañado por los consellers del Govern y de la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, ha encabezado este martes un minuto de silencio ante el Palau de la Generalitat, en la plaza de Sant Jaume de Barcelona, en recuerdo de la última víctima de violencia machista en el distrito de Sant Martí.

La mujer murió el pasado viernes en el hospital, donde permanecía ingresada tras una agresión sufrida el pasado 18 de octubre por parte de su pareja.

Con la confirmación de este caso, según el departamento de Igualdad y Feminismo, son 7 los feminicidios de este año, correspondientes a 6 mujeres por violencia machista y un feminicidio vinculado.