Illa ensalza la figura del "alma del Dúo Dinámico" Manuel de la Calva tras fallecer este martes

Archivo - El integrante del Dúo Dinámico, Manuel de la Calva interviene durante la concesión de la Medalla de Honor de SGAE, en la sede de SGAE de Madrid, a 9 de mayo de 2024, en Madrid (España) - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha ensalzado la figura del cantante Manuel de la Calva, fallecido este martes a los 88 años, a quien ha definido como el "alma del Dúo Dinámico", grupo que creó en 1958 junto a Ramón Arcusa.

En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, ha afirmado que la "memoria vital de muchas generaciones es inseparable de las canciones del Dúo Dinámico", a quienes ha reivindicado como pioneros de la música pop en Catalunya y el resto de España.

Paralelamente a su carrera en el Dúo Dinámico, De la Calva fue también compositor, arreglista o productor para otros artistas como Julio Iglesias, Camilo Sesto, Nino Bravo o Massiel, y llegó a registrar más de 560 títulos en la SGAE, entidad de la que fue socio desde octubre de 1960.