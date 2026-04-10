Illa garantiza que Sánchez "va a sobrevivir" a esta legislatura y destaca sus datos económicos

BARCELONA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez "va a sobrevivir" a esta legislatura, y ha destacado que lleva gobernando 8 años con extraordinarios récords en datos económicos.

Lo ha dicho este viernes en una entrevista en el European Pulse Forum 2026, organizado por Politico y beBartlet en el CosmoCaixa de Barcelona, al ser preguntado por si considera que Sánchez sobrevivirá a este segundo mandato.

Illa ha reivindicado el papel que está jugando Sánchez en política exterior: "En relaciones internacionales y política exterior, tiene una posición muy clara que ha sido seguida por muchos países. Esto no es una opinión, son hechos".

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

También ha valorado que el Gobierno español haya decidido renovar la financiación autonómica: "Tenía que ser renovada hace 12 años. Nadie lo hizo. El presidente Sánchez decidió hacerlo".

Sobre las voces críticas con este modelo, ha asegurado que "muchas de estas personas que critican no hicieron nada cuando pudieron hacer algo para mejorar la financiación autonómica", y está abierto a escuchar a quienes tengan mejores ideas y soluciones.

Ha lamentado que haya quien "critica por criticar" y ha añadido que él está interesado en buscar soluciones posibles y viables, no solo para Catalunya sino para todos los gobiernos autonómicos.

POLÍTICAS DE VIVIENDA

El presidente catalán ha descrito la crisis de la vivienda como el principal factor de desigualdad, y una de las "piezas centrales" de las políticas de su Govern, tras lo que ha apostado por cooperar con los ayuntamientos y el Gobierno para impulsar estas políticas para crear más vivienda y regular el mercado.

"El que quiera invertir en viviendas asequibles es bienvenido en Catalunya. Cualquiera que quiera especular con la vivienda no", y se ha mostrado convencido de que su Govern alcanzará los objetivos que se ha marcado en esta materia.

En cuanto a la relación de su Ejecutivo con las instituciones europeas, ha sostenido que su objetivo es ser un socio fiable para Bruselas: "Queremos ir a Europa, no solo para pedir ayuda, pedir dinero, sino también para ofrecer".