Illa sobre la inmersión lingüística en la escuela: "No es cierto que el PSC no la defienda"

BARCELONA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSC al 12M, Salvador Illa, ha afirmado que el hecho de proponer un modelo trilingüe en la escuela catalana no quiere decir que no defiendan la inmersión: "No es cierto que el PSC no la defienda".

Así se ha expresado en una entrevista en el diario 'Ara' este sábado, en la que ha asegurado que "la gente que puede llevar a sus hijos a escuelas donde aprendan el catalán, tengan un dominio del castellano y aprendan inglés".

Respecto al acuerdo de PSC, ERC, Junts y Comuns sobre el catalán en la escuela, ha dicho que "deja muy claro que el centro de gravedad tiene que ser el catalán" pero que el castellano no solo debe enseñarse para dominarlo, sino que, cuando lo considere el equipo docente, también puede ser una lengua para transmitir conocimientos.

"DISPONIBILIDAD" PARA HABLAR

Sobre si el hecho de que el PSC aprobara los Presupuestos de la Generalitat con ERC indica que es más fácil un Govern del PSC con los republicanos, ha respondido que lo que indica es una "disponibilidad" del PSC a hablar y hacer política útil.

"Las discrepancias son importantes con ERC, pero hacer política es llegar a acuerdos. Es lo que hemos hecho y lo que seguiremos haciendo", ha concluido.

Así, ha asegurado que se entendería "con todo el mundo que esté de acuerdo con un Govern estable, con una orientación socialdemócrata y con los servicios públicos como primera prioridad".