Illa llama a evitar "sustos importantes" ante el crecimiento de la masa forestal en Catalunya

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, en una imagen de archivo. - Eduardo Manzana - Europa Press

BARCELONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha llamado a evitar "sustos importantes" en los bosques, alegando que Catalunya cuenta con un 65% de masa forestal que crece cada año, una realidad que requiere, a su parecer, un cambio de mentalidad, informa la Conselleria de Presidencia en un comunicado.

Lo ha dicho este viernes durante la inauguración del Hub Forestal de Catalunya, un centro de innovación y tecnología que servirá para acelerar el uso y la valorización de la madera local aserrada o triturada y para fomentar la bioeconomía circular.

Impulsado por el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), el nuevo equipamiento nace con la voluntad de devenir un referente en la divulgación técnico-científica para crear nuevos productos adaptados a la necesidad de mitigar el cambio climático desde el sector forestal.

"El compromiso del Govern con la gestión forestal es máximo", ha subrayado el presidente de la Generalitat.

Ha cerrado su intervención instando a "no banalizar el cambio climático, hacer las cosas con ambición, con colaboración público-privada y con dimensión territorial", para que la prosperidad no quede concentrada en ciertos territorios.