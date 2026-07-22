Illa ofreció a los catalanes del Mundial recibirles en la Generalitat pero "no han querido venir"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, durante una sesión plenaria, en el Parlament de Catalunya, a 22 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado este miércoles que ofreció a los futbolistas catalanes de la selección española campeona del Mundial una recepción en el Palau de la Generalitat: "Y no han querido venir", ha añadido.

Lo ha dicho en respuesta a las palabras del líder del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, en la sesión de control al Govern en el Parlament, que ha acusado a Illa de votar en contra de recibirles en el Parlament y de pretender impulsar una oficina de promoción de las selecciones deportivas catalanas, lo que ve como una contradicción.

"Yo le animo a rectificar, que les recibamos como merecen, porque han sido parte fundamental del triunfo", ha dicho Fernández a Illa, en relación a la petición de su grupo de ofrecer una recepción a los futbolistas en la Cámara, que no se ha votado, pero de la cual la Mesa ha tomado nota.

Illa le ha recriminado a Fernández las acusaciones que hace, según él, de oídas: "A todos los deportistas catalanes que han tenido éxitos, me he ofrecido para recibirles en el Palau de la Generalitat. Y lo hice con los 9 jugadores catalanes que forman parte de la selección española. Y no han querido venir. Se ha equivocado. Se ha pasado de frenada".

"NO NOS HARÁN SER ESPAÑOLES"

El triunfo mundialista se ha colado también en la intervención del portavoz de la CUP, Dani Cornellà, que ha afeado a Illa que sea el presidente de solo una parte de Catalunya por celebrar la victoria de la selección.

"Cree que celebrando esta victoria nos harán ser españoles. Y tengan claro que no, que no nos harán ser españoles. Su bandera, su selección, no arregla los trenes, no arregla los servicios públicos, no arregla la desinversión crónica en Catalunya, no arregla nada", ha sostenido.

Illa le ha replicado que Cornellà puede celebrar lo que tenga por conveniente, y que no celebre lo que no quiera, pero que él sí que celebra el triunfo mundialista: "Yo celebraré que la selección española ganó el Mundial, que nueve catalanes participaban, y creo que la inmensa mayoría de catalanes se han alegrado de ello".

INMIGRANTES EN LA SELECCIÓN

En las respuestas a Vox y a Aliança Catalana, Illa también ha aprovechado para reivindicar que en el combinado español hay hijos de inmigrantes e inmigrantes: "Y son tan españoles como usted y como yo", ha respondido al líder de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga.

La presidenta de AC, Sílvia Orriols, que ha centrado su intervención en la inmigración y la delincuencia, ha afeado al presidente que, mientras él se alegra por la selección, hay personas que mueren por culpa de sus políticas, a lo que Illa ha replicado que "jugada a jugada" los futbolistas desmontaron el discurso de odio de Aliança Catalana.