Illa (PSC) ve "inhabilitado para gobernar" a quien no apoye a los Mossos ante el vandalismo

Sigue buscando apoyos para liderar la "legislatura del diálogo" como presidente

BARCELONA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamado apoyar a los Mossos d'Esquadra y a otros cuerpos de seguridad ante los disturbios por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel: "Quien no tenga esto claro y no les dé apoyo suficiente cuando están combatiendo actos de pillaje y vandalismo, a mi modo de ver, está inhabilitado para gobernar".

En una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, ha lamentado que "hayan tenido que pasar siete días para ver a un responsable de la Generalitat" apoyar a los Mossos y condenar estos actos, en referencia a la comparecencia de este lunes del vicepresidente del Govern en funciones, Pere Aragonès.

Para Illa, los altercados no son "tolerables en una sociedad como la española y la catalana, una ciudad como Barcelona, y en una democracia plena", en la que cree que debe garantizarse la seguridad y el orden público.

Según él, la mayoría de los catalanes apoya las actuaciones de los Mossos ante el vandalismo durante las protestas: "Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen que tener respaldo sin fisuras cuando hacen su trabajo, que para eso están".

"Hablar de modelo me parece una broma de mal gusto" ante actos de pillaje, aunque sea posible mejorar elementos del sistema, y ha pedido no poner no poner constantemente en cuestión su labor y profesionalidad de los agentes, en sus palabras.

Preguntado por la postura de Podemos ante los altercados, ha asegurado que se queda con "la matización" del portavoz de UP en el Congreso, Pablo Echenique, que dijo que se había generado un falso debate sobre su postura ante los disturbios porque asegura que condena los actos de violencia.

PACTOS DE GOVERN

Sobre las negociaciones tras las elecciones catalanas, ha explicado que continúa buscando apoyos para abrir una "legislatura del diálogo" desde el Govern, que quiere liderar con los comuns como socios.

Según él, la alternativa es volver a repetir un Govern de ERC y de Junts, lo que le parece "un callejón sin salida", y ha opinado que los partidos independentistas no podrán lograr nunca un consenso alrededor de su proyecto en la sociedad catalana.

"No veo que esas elecciones hayan supuesto un refrendo para el proyecto independentista", razón por la que apuesta por dialogar --salvo con Vox, ha concretado-- para lograr consensos sobre salud y salir de la crisis sin dejar a nadie atrás.

CGPJ Y LEY DE VIVIENDA

Sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha afirmado que no participa en las negociaciones: "Pero ya sería hora de que se llegara a un acuerdo", algo que es un mandato constitucional, ha recordado.

También se ha mostrado partidario de que se cumplan los "acuerdos de investidura" sobre la protección del derecho a la vivienda en el proyecto de ley en que trabaja el Gobierno, en el que ha llamado a priorizar la seguridad jurídica.

Ha apostado por continuar trabajando en una regulación en la que "las cosas estén bien consensuadas", apostando por incentivar las buenas prácticas más que las sanciones, como propuso el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.

23F y COVID-19

Coincidiendo con los 40 años del intento del golpe de Estado del 23F, Illa ha rechazado que la situación actual del Rey Emérito tras investigaciones sobre su patrimonio empañe el papel "clave" que tuvo ese día.

"Si hay que hacer una reflexión sobre la situación de la Monarquía hay que hacerla con pausa y salir de posturas demagógicas. La Monarquía ha hecho su papel en España y el Rey Felipe VI está haciendo una labor muy correcta", ha dicho.

El también exministro de Sanidad ha opinado que la ciudadanía debe seguir cumpliendo las medidas sanitarias, se ha mostrado "optimista" sobre el proceso de vacunación y ha defendido seguir las indicaciones de los laboratorios sobre las vacunas a la hora de planificar la inmunización.