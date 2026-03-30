Illa reafirma el compromiso del Govern con la lengua y el modelo de escuela catalana

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reafirmado el compromiso del Govern de la Generalitat con la lengua catalana y el modelo de la escuela catalana.

Lo ha dicho este lunes en un acto en el Monasterio de Santa Maria de Valldonzella de Barcelona, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) haya ordenado ejecutar provisionalmente la sentencia que anulaba parte del decreto para blindar el catalán en las escuelas.

"Dejar claro el compromiso con la defensa no solo de la lengua, por supuesto, sino también con el modelo de la escuela catalana que tenemos", ha zanjado Illa.