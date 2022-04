Illa sobre el rechazo de ERC y PP al decreto: "¿Qué tiene de izquierdas y de política de Estado?"

Pide más política industrial y critica que Aragonès no visitara Volkswagen en su viaje a Alemania

BARCELONA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha criticado este viernes el rechazo de ERC y del PP al decreto para paliar las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, que el Congreso ratificó este jueves pese a su voto en contra: "¿Qué tiene esto de izquierdas, qué tiene esto de política de Estado?".

"Algunos dicen que son muy de izquierdas y defensores de las políticas de Estado, y votan 'no' a un decreto justamente para paliar las consecuencias de la guerra", ha lamentado en la jornada de la Fundació Rafael Campalans, afín al PSC, sobre política industrial, que ha abierto el líder de la fundación y expresidente de la Generalitat, José Montilla.

Illa, que se ha dirigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; a la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, y al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha tachado de "error" la postura de ambos partidos ante este decreto, que ha recordado que incluye medidas ante el precio de los carburantes y la electricidad, el Ingreso Mínimo Vital y la vivienda, entre otras.

Ha pedido practicar una política de Estado y de mirada larga que piense no sólo en el corto plazo y que busque acuerdos y resolver problemas: "Esto es lo que pedimos. Si se quiere hacer una política de Estado o de izquierdas, pensemos en ser constructivos, en ser útiles, y en no bloquear cosas que mejoran la vida de los ciudadanos".

Illa ha subrayado que precisamente estas jornadas que organiza la Fundación Campalans y el PSC persiguen poner "luces largas y mirar el recorrido de la carretera, para ver si vienen curvas, bajadas o subidas" --han celebrado jornadas sobre otros asuntos, como los JJ.OO. de Invierno y el catalán--.

"Es necesario poner luces largas especialmente en este momento, porque nuestro mundo está cambiando y muy rápido", ha insistido Illa, que ha apostado por potenciar la industria porque genera empleos con buenos salarios y, por lo tanto, es un factor de equidad.

Ha asegurado que potenciar la industria "no se hace en competencia con España ni con Europa, sino en colaboración con España y Europa", y ha avisado de que se debe tener presencia en la UE, porque cada vez más decisiones del ámbito industrial dependen y se toman en el entorno europeo.

En este sentido, ha criticado que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no incluyera en su reciente viaje a Alemania una visita a la sede de Volkswagen: "No quiero ser irrespetuoso con nadie, pero ¿qué hace un presidente de la Generalitat cuando viaja a Alemania y no va a visitar la sede?".

"¿Qué termómetro es no sólo de las prioridades de las políticas de la Generalitat, sino de la influencia de las políticas de la Generalitat?", ha agregado Illa, que ha asegurado que expresidentes como Montilla sí visitaron Volkswagen al viajar a Alemania y ha avisado de que la presencia en el exterior no se improvisa, sino que se trabaja.

PACTO POR LA INDUSTRIA

El líder de la oposición ha advertido de que se potenciará mejor la industria desde el consenso, por lo que los socialistas "jugarán a favor de un Pacto Nacional por la Industria en Catalunya".

Considera que "desde las administraciones públicas se puede hacer bastante más de lo que se está haciendo", y ha resaltado que un ejemplo del potencial industrial de Catalunya es la fabricación de la vacuna contra el Covid-19 por parte de Hipra.

JOSÉ MONTILLA

Montilla ha acusado al Govern de "moverse en la controversia más que en asumir la responsabilidad de gobernar", y ha destacado que no se puede tener una perspectiva industrial que no pase por la sostenibilidad, la descarbonización y la digitalización.

"Nuestra industria necesita un Govern que ayude", ha avisado Montilla, que ha defendido que se requiere estabilidad política, medidas comprometidas con la industria y reducir dependencias, ganando autonomía energética.