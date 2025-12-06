Illa se reúne en el Cecat para hacer seguimiento de las restricciones por el brote de PPA

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, durante la reunión en el Cecat - GOVERN

BARCELONA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha encabezado este sábado por la mañana la reunión en el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat) para hacer seguimiento del dispositivo de restricciones de acceso al medio natural por el brote de peste porcina africana (PPA).

En la reunión también ha participado la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, además de los comandos de los diferentes cuerpos operativos que hacen seguimiento y análisis de la situación, informa la oficina del presidente en un comunicado.

Está previsto que Illa visite este mediodía el centro de comando avanzado para la contención del brote de PPA, en la sede del cuerpo de Agents Rurals en la Finca de Torreferrussa, en Santa Perpètua de Moguda (Barcelona).