Illa se reúne con Torra en el Palau de la Generalitat en su ronda con expresidentes

BARCELONA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha reunido este jueves con el expresidente del Govern Quim Torra en el Palau de la Generalitat en el marco de su ronda de encuentros con sus predecesores en el cargo.

Illa ya se ha reunido en anteriores semanas con los expresidentes José Montilla, Jordi Pujol y Artur Mas, y no ha cerrado la puerta a reunirse en un futuro con el expresidente Carles Puigdemont.

La portavoz del Govern y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, explicó este miércoles que la prioridad de Illa es reunirse con expresidentes "que no tienen actividad política en la actualidad, que no estén en la primera línea política", pero no descartó un posible encuentro con Puigdemont.