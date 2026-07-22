Illa y Rull recuerdan a Vallverdú como referente literario y maestro de la palabra

Archivo - El escritor Josep Vallverdú durante la presentación de los actos por el centenario de nacimiento de su nacimiento, a 11 de enero de 2023, en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el del Parlament, Josep Rull, han recordado al escritor Josep Vallverdú, que murió el martes a los 103 años, como un referente literario y un maestro de las palabras que profundizó con el catalán.

Al inicio de la sesión de control en la Cámara catalana, Illa ha enviado un abrazo a la familia y amigos de Vallverdú, al que ha querido reconocer su "obra muy rica como ensayista, lingüista y traductor".

"Fue un maestro de la literatura infantil que ha servido a muchos para adentrarnos en el conocimiento de la lengua catalana. Un recuerdo y homenaje a él, que es Medalla de Oro del Govern y Creu de Sant Jordi", ha destacado.

Para Rull, Vallverdú ha sido "un maestro de la palabra que amó apasionadamente la lengua, la literatura, la cultura y el país" y ha constatado que su obra abraza diversas disciplinas que, a su juicio, han contribuido a hacer del catalán una lengua literaria y de uso habitual entre todas las generaciones.

"Siempre atento a defender el catalán, incluso en los momentos más oscuros. Orador infatigable del alma de la nación, Vallverdú, Medalla de Oro de la Generalitat, nos deja una riada de conocimiento, de palabras y de amor al país", ha subrayado.

Por parte de los grupos, la presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, y el de ERC, Josep Maria Jové, se han sumado al pésame y a las palabras de memoria de su figura.

SÒNIA HERNÁNDEZ

La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha lamentado la muerte del escritor y lo ha definido como "un gran defensor de la literatura, de la cultura y de la lengua catalana".

En un comunicado, la consellera ha recordado el positivismo y la vitalidad del escritor, autor de 'Rovelló', y ha recordado que durante la conmemoración de su centenario impulsado por la Generalitat en 2023 se pudo "disfrutar de su energía y de su optimismo".

La Institució de les Lletres Catalanes (ILC) ha subrayado que Vallverdú es una "figura capital de la literatura catalana" y autor de una obra imprescindible para diversas generaciones de lectores.

AELC Y PEN CATALÀ

La Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) ha lamentado en un apunte en redes sociales la muerte de Vallverdú y ha destacado que es autor de una "prolífica obra", especialmente conocido por las narraciones destinadas a los lectores más jóvenes.

El PEN Català, por su parte, ha lamentado la muerte de Vallverdú y lo ha definido como "una de las grandes voces de la literatura catalana", que fue socio de la entidad, y ha dicho que su legado literario y su compromiso con la cultura y la lengua continuarán inspirando.

El Gremi de Llibreries de Catalunya ha lamentado en X la muerte de Vallverdú, "uno de los grandes nombres de las letras catalanas", y ha asegurado que su legado continuará vivo en las estanterías de las librerías.