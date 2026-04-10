Illa se ve "cómodo" gobernando en minoría y asegura estar cumpliendo los acuerdos de investidura

BARCELONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que está "cómodo" gobernando con un ejecutivo en minoría, y que está cumpliendo totalmente los acuerdos de investidura que alcanzó con ERC y los Comuns.

Lo ha dicho este viernes en una entrevista en inglés en el European Pulse Forum 2026, organizado por Politico y beBartlet en el CosmoCaixa de Barcelona, donde ha sostenido que también está trabajando para tener unos Presupuestos aprobados en julio.

"Estamos trabajando en ello. Hemos acordado que alcanzaremos un acuerdo en el Presupuesto", ha explicado en alusión al pacto con ERC para darse más tiempo para negociar, tras lo cual ha destacado que el Govern ha aprobado suplementos de crédito para mantener a Catalunya en funcionamiento.