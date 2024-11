Illa viajará este miércoles y jueves a Bruselas para "relanzar la relación" de Catalunya y la UE

Se reunirá con Metsola, Pradales, Chivite y Clavijo y hablará en el Comité de las Regiones

BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, viajarán este miércoles y jueves a Bruselas con el objetivo de "relanzar la relación" de Catalunya con las instituciones europeas.

Fuentes del Govern han explicado que Illa trasladará a las instituciones europeas, en todos sus intervenciones y reuniones estos dos días, que se ha abierto una nueva etapa en Catalunya y que el Govern "vuelve a ser un socio fiable".

Este viaje servirá para dar inicio al Plan Bruselas, aprobado este martes por el Consell Executiu, y será "el primer paso para recuperar la presencia de Catalunya en la UE", que es la máxima prioridad de la acción exterior del Govern en esta legislatura.

El presidente catalán participará en el plenario del Comité de las Regiones, que celebrará su 30 aniversario, y la voluntad del Govern es "incidir al máximo en los espacios de decisión europeos donde pueda participar", como en este organismo.

Otra de las cuestiones que abordará en el viaje será la oficialidad del catalán y su uso en las instituciones europeas, algo que también es una "prioridad" en la que está trabajando de la mano del Gobierno central.

PROGRAMA DEL VIAJE

Illa se reunirá este miércoles por la mañana con el presidente del Comité de las Regiones, Vasco Alves Cordeiro, y, después, con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y también participará en el pleno de dicho comité con dos intervenciones.

Asimismo, por la tarde mantendrá encuentros con la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, María Chivite; con el lehendakari, Imanol Pradales, y el jueves 21 con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.

Además, tomará parte el miércoles en el acto 'Power Regions of Europe', junto a otros representantes de gobiernos regionales europeos para sumarse al manifiesto de la alianza de territorios que piden a la Comisión Europea una mayor implicación en debates y políticas de la UE.

Illa cerrará su viaje el jueves con la conferencia 'Catalonia and the Role of Regions in Boosting European Economy and Competitiveness' en la European Business Summit, después de pasar por la Delegación del Govern ante la UE, reunirse con el director ejecutivo de Chips Joint Undertaking y un encuentro con estudiantes catalanes en el Colegio de Europa de Bruges.