El Incasòl inicia el proceso de compra de 179 viviendas a InmoCaixa, operación anunciada en octubre

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de administración del Institut Català del Sòl (Incasòl) aprobó el jueves la compra de 179 viviendas a InmoCaixa, una operación que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, anunció a finales de octubre.

La compra, de 15,6 millones de euros, se hará "antes de final de mes" y se enmarca en el Plan territorial sectorial de vivienda, según ha informado la Generalitat este lunes en un comunicado.

Esta operación es el primer paso para hacer efectiva la compra, que incluirá 47 viviendas en Banyoles (Girona), otras 98 en Lleida y 34 más en Mollet del Vallès (Barcelona).