Incautadas 1.324 cajetillas de tabaco de contrabando en la estación del Nord de Barcelona

BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha intervenido 1.324 cajetillas de tabaco de contrabando en dos maletas de un ciudadano procedente de El Cairo (Egipto) y que pretendía salir del país desde la estación del Nord de Barcelona en autobús con destino a Lyon (Francia), informa en un comunicado este martes.
Los agentes identificaron a un pasajero que estaba a punto de subir a un autocar, y tras comprobar y examinar su documentación, a los agentes les resultó sospechoso que tuviera un visado Schengen de turismo expedido por la embajada alemana en El Cairo, ya que coincidía con un modus operandi utilizado por otros contrabandistas de tabaco anteriormente interceptados en la misma estación.
Por estos motivos, se procedió al registro de sus pertenencias, donde encontraron entre sus dos maletas y una mochila un total de 1.324 cajetillas sin ningún tipo de timbre ni sello fiscal, por lo que fue sancionado.