El incendio de Collserola (Barcelona) se encuentra dentro de la zona de alto riesgo por la PPA

Una persona desinfecta un vehículo de las Agrupaciones de Defensa Forestal (ADF) durante el incendio de Collserola (Barcelona) - AGENTS RURALS

BARCELONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio que este viernes ha calcinado 10 hectáreas de terreno forestal en el Parc Natural de la Serra de Collserola (Barcelona) se encuentra en la zona de alto riesgo por el brote de peste porcina africana (PPA), ha informado Agents Rurals en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Para prevenir la propagación del virus, Agents Rurals ha activado protocolos de bioseguridad y desplegado equipos de desinfección para los vehículos de los servicios de emergencia.

La Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) ha detenido a un hombre por su presunta relación con el incendio, que ya está controlado.