Un incendio de industria en Caldes de Montbui (Barcelona) obliga a cortar la C-59

BARCELONA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un incendio de industria en el polígono La Borda de Caldes de Montbui (Barcelona) obliga a cortar la C-59 a la altura de la ciudad barcelonesa desde este viernes sobre las 7.57 horas.

16 dotaciones de los Bombers de la Generalitat se han desplazado hasta el lugar de los hechos y los trabajos del cuerpo consisten en proteger a las naves adyacentes, han informado los Bombers en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Fuentes del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) han explicado a Europa Press que se han trasladado hasta el lugar con 8 dotaciones y 2 equipos conjuntos de SEM y Bombers.

Por otro lado, Protecció Civil ha expresado en otro apunte en 'X' recogido por Europa Press que se ha activado la prealerta del Procicat por el fuego.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido 80 llamadas por el incidente.