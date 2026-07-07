Un incendio en Sallavà del Comtat (Tarragona) activa 17 dotaciones de los Bombers

Incendio forestal en Sallavà del Comtat - BOMBERS

TARRAGONA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un incendio en Sallavà del Comtat (Tarragona) este martes a mediodía ha obligado a activar 17 dotaciones de los Bombers de la Generalitat que trabajan sobre el terreno, informan en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

El 112 ha recibido el aviso a las 13.11 y hay 14 dotaciones terrestres y 3 medios aéreos (2 helicópteros bombarderos y uno de mando).

Se está descargando agua en los dos flancos para evitar que se abran.