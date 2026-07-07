El incendio de Savallà del Comtat (Tarragona) obliga a confinar el núcleo de población de Segura

Incendio forestal en Savallà del Comtat - BOMBERS

TARRAGONA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio de Savallà del Comtat (Tarragona) que ha empezado este martes a mediodía ha obligado a Protecció Civil a pedir el confinamiento del pequeño núcleo de población de Segura, informa en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Trabajan 20 dotaciones (17 terrestres y 3 aéreAs) y el fuego ha empezado en una zona agrícola, pero ya afecta a vegetación forestal.

Los bomberos priorizan la extinción de la cabeza del incendio y el flanco izquierdo porque es donde arde con más intensidad.