Indra Group abre a empresas catalanas su ecosistema de proveedores y socios tecnológicos

Sosa durante su intervención - INDRA GROUP

BARCELONA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director de Compras de Indra Group, Alberto Sosa, ha anunciado que la apertura del ecosistema de proveedores y socios tecnológicos de la compañía, identificando las áreas específicas de interés y las oportunidades que puede implicar para las empresas catalanas.

Lo ha dicho en la jornada 'Cómo participar en el ámbito de la defensa', organizada el jueves en Barcelona por Foment del Treball en colaboración con la Oficina Nacional de Seguridad (CNI-ONS), Aeros y el propio Indra Group, informa la compañía este viernes.

La jornada, con la asistencia de unas 70 firmas catalanas, pretendía dar claves para que las empresas se preparen y cumplan los requisitos que les permitan competir en este ámbito.

Sosa ha dicho que Catalunya es un área de expansión para Indra y que hay "oportunidades extraordinarias para las empresas que están diversificando su actividad" y que además pueden reconvertirse en un momento de fuerte crecimiento del sector de la defensa.

CATALUNYA

Indra Group tiene en Catalunya más de 350 proveedores "muy diversos" que contribuyen a todos sus negocios, y Barcelona es la segunda ciudad en número de proveedores de la firma en España.

"Con más de 130 proveedores que trabajan directamente en Defensa, Catalunya se ha convertido en un importante polo tecnológico para Indra", según la compañía, y destaca el nivel de sus startups, universidades y centros de investigación.