Una iniciativa público-privada impulsa la inserción laboral de jóvenes internos en Catalunya

Clase de robótica en el Centro Educativo de justicia juvenil El Segre (Lleida) - CONSELLERIA DE JUSTICIA

LLEIDA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE) --empresa pública de la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática-- y la fundación privada Ilersis han impulsado un proyecto para mejorar las competencias laborales y la empleabilidad de jóvenes privados de libertad, ha informado el departamento en un comunicado este martes.

El proyecto, en el que han participado 12 alumnos del Centro Educativo de justicia juvenil El Segre (Lleida), combina robótica educativa, gamificación y orientación laboral para mejorar las oportunidades de empleo de los jóvenes con medidas judiciales de privación de libertad.

El director del CIRE, Daniel Ortíz, ha dicho estar muy satisfecho con la nueva edición del curso de robótica "por su carácter innovador y eminentemente práctico", y ha celebrado que la relación con Ilersis les permita ser más eficaces en la reinserción de estos jóvenes en riesgo de exclusión.

A partir de la construcción y programación de robots mediante kits LEGO Education Spike, los alumnos han trabajado competencias transversales como el trabajo en equipo, la adaptabilidad y la comunicación, además de aprender herramientas para acceder al mercado laboral.

Este programa, que ha constado de 40 horas de formación práctica y 14 de orientación laboral, también ha incluido simulaciones de procesos de selección, elaboración de currículums, 'role-playing' de entrevistas y acceso a bolsas de trabajo.