Un interno del Centre Penitenciari de Joves (Barcelona) agrede a un funcionario

Fachada del Centro Penitenciario de Jóvenes, a 12 de noviembre de 2025, en Roca del Vallès, Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un interno del Centre Penitenciari de Joves (Barcelona) ha agredido a un funcionario durante el registro de su celda, según ha informado Marea Blava en un comunicado este martes.

Los hechos se produjeron a las 20.30 horas del sábado, cuando los funcionarios del módulo 4 se disponían a realizar un registro de una celda y de los 2 internos que la ocupaban ante la sospecha de que pudiesen tener algún tipo de droga.

Los internos se negaron al registro y uno de ellos arremetió contra uno de los funcionarios, "tirándolo al suelo y golpeándolo repetidamente en la cabeza, la cara y el cuerpo con patadas", según la plataforma.

El funcionario, que tuvo que ir a la mutua, sufrió "multitud de contusiones" y está pendiente de nuevas pruebas médicas para evaluar un derrame ocular que sufrió a causa de los golpes recibidos, mientras que otro trabajador también resultó herido leve en este mismo incidente.

Desde Marea Blava indican que el interno presenta un historial penitenciario "lleno de sanciones" que han supuesto que haya estado en la mayoría de unidades del centro, sin que se haya normalizado su comportamiento, y señalan que se han producido 276 agresiones en Joves en los últimos 4 años.

A preguntas de Europa Press, desde la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática manifiestan que no entrarán a dar detalles de las agresiones, pero que les preocupan "todas las agresiones que haya entre internos y a funcionarios" y que en los últimos años solo una ha sido considerada grave, que son aquellas que implican la atención en la mutua.