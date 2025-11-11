Interrumpida la R1 entre Sant Adrià y Arc de Triomf (Barcelona) por la avería de un tren

Archivo - Trenes de Rodalies con la pintura de la Generalitat y la de Renfe. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La R1 de Rodalies ha quedado interrumpida entre Sant Adrià de Besòs y Arc de Triomf (Barcelona) este martes sobre las 9.10 horas por la avería de un tren.

En un apunte en 'X' recogido por Europa Press, Rodalies ha informado que los trenes pueden aumentar su tiempo de recorrido a medida que se aproximen al punto afectado.

Esta es la segunda afectación en la línea de este martes después de la incidencia técnica en la infraestructura en la estación de Bifurcació Vilanova (Barcelona) que ha obligado a los trenes de la R1 a desviarse por Passeig de Gràcia y evitar las estaciones de Arc de Triomf y de Plaça Catalunya (Barcelona).