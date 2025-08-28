Irene Montero critica que PP y Vox se escandalizan por el reparto de menores "porque son negros"

Archivo - La eurodiputada de Podemos Irene Montero, durante el acto ‘A la guerra, que vayan ellos’ organizado por Podemos y el grupo The Left en el Parlamento Europeo, en el Espacio Próxima Estación, a 19 de junio de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

Augura que Sánchez presentará Presupuestos para perderlos y avanzar las elecciones culpando a sus socios

La secretaria política de Podemos y eurodiputada de la formación, Irene Montero, ha criticado este jueves la posición del PP y de Vox ante la propuesta de reparto de menores migrantes no acompañados del Gobierno: "porque son negros, entonces sí montan un escándalo", ha afirmado en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Preguntada por la posición de las comunidades autónomas gobernadas por el PP sobre esta cuestión, ha asegurado que el racismo es incompatible con la democracia y que esta situación demuestra el "problema serio de como el Partido Popular está compitiendo en racismo con Vox".

Ha afirmado que estos partidos no han hecho problema de la llegada de niños ucranianos, acogidos en el sistema de educación pública, y que si lo hacen en este caso es por la dinámica racista, textualmente, que ve en estas formaciones: "el problema no es una dificultad del sistema de acogida".

"Lo estamos viendo en España con el PP y Vox compitiendo en racismo, incluso tratando de justificar, como ha hecho Vox en los últimos meses, el terrorismo racista de extrema derecha con las situaciones y las imágenes que vimos en Torre Pacheco", ha sostenido.

Montero ha criticado además el pacto de migración y asilo de la Unión Europea que secundaron los populares, pero también el PSOE, y ha reiterado su oposición al traspaso de las competencias en materia migratoria a la Generalitat: "No tiene nada que ver con el autogobierno, tiene que ver con una competencia racista" con Aliança Catalana, ha expresado.

ADELANTO EN 2018

Sobre unas eventuales negociaciones con el Gobierno para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ha augurado que el ejecutivo presentará las cuentas en el Congreso para perder la votación, plantear un adelanto electoral, y echar la culpa del mismo a sus socios parlamentarios.

"El presidente presentó en 2018 unos presupuestos para perderlos y para echarle la culpa del adelanto electoral a ERC. Pues en política, desgraciadamente, a veces las peores jugadas se repiten y yo me temo que esta estrategia pueda tener que ver con planificar un adelanto electoral", ha opinado.

Ha lamentado que el Gobierno puede gobernar sin presupuestos, porque lo ha demostrado mediante el "mayor plan de rearme de la historia de la democracia", a la vez que ha criticado textualmente la posición de complicidad con el genocidio de Israel en Gaza y que no haya dinero para atajar la crisis de la vivienda o para reforzar la sanidad, la educación, o los servicios de prevención y extinción de incendios.