Iris Tió, Fundació Pau Casals y Primavera Sound ganan los XX Premios Sport Cultura Barcelona

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)

Los XX Premios Sport Cultura Barcelona 2025 han recaído en la nadadora de natación artística Iris Tió (categoría Deporte), la Fundació Pau Casals (Cultura) y el festival Primavera Sound (Trayectoria), anuncia la entidad este martes en un comunicado.

También otorga dos Menciones Especiales, que se conceden muy excepcionalmente: a Denis O'Brien como propietario del resort de golf Camiral en Caldes de Malavella (Girona), que acogerá la Ryder Cup en 2031, y a Via Veneto, el restaurante "más antiguo" de Catalunya con estrella Michelin, que obtuvo hace más de 50 años.

Iris Tió fue en 2025 Medalla de Oro en sol libre femenino de los Mundiales de Singapur con 22 años, por lo que es "la primera campeona del mundo española en esta rutina", además de ser Oro en dúo femenino libre (con Lilou Lluis) y dúo libre mixto (con Dennis González) y Bronce en rutina acrobática por equipos, rutina libre y solo femenino técnico.

El jurado premia a la Fundació Pau Casals por mantener el legado del artista y gestionar el museo en el Vendrell (Tarragona), la Cátedra Unesco-Pau Casals, el Galardón Internacional Pau Casals y una programación internacional de actividades e internacional.

En cuanto al Primavera Sound, premia su apoyo a la música en directo y a la música de su época y lugar, además de proyectarse desde Barcelona con sus festivales en Oporto, Buenos Aires y Sao Paulo, su sello discográfico Primavera Labelos, la Radio Primavera Sound, el congreso de la industria musical Primavera Pro, la agencia Vampire Studio & Films y la Fundació Primavera Sound.

LOS VALORES DEL DEPORTE Y LA CULTURA

Un jurado técnico de periodistas y miembros de Sport Cultura Barcelona propuso una lista de nombres y seleccionó a los finalistas, entre los que este martes han salido los ganadores por votación de los integrantes de la entidad.

El objetivo de estos premios es transmitir los valores del deporte y la cultura en la sociedad, como pretende Sport Cultura Barcelona, asociación creada en 2004 e integrada por clubes deportivos, instituciones culturales y empresas.