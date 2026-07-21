El IRL presentará la exposición 'Seny i rauxa' en la Bienal de Arquitectura de Venecia 2027

Archivo - Placa a la entrada del Institut Ramon Llull - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Institut Ramon Llull, adscrito a la Conselleria de Cultura de la Generalitat, presentará la versión internacional de la exposición 'Seny i rauxa. Notícia de l'arquitectura catalana' en la Bienal de Arquitectura de Venecia 2027.

La exposición, originalmente producida por el Ayuntamiento de Barcelona mediante el Disseny Hub Barcelona (Dhub) por la Capital Mundial de la Arquitectura, se puede visitar en este museo hasta septiembre, informan la Conselleria y el Institut de Cultura de Barcelona (Icub) en un comunicado.

Esta exposición coral, que invita a revisar el canon de la arquitectura catalana moderna y contemporánea, se podrá ver de mayo a noviembre de 2027 en la dársena Docks Cantieri Cucchini, que ha acogido la presencia catalana en la Bienal de Arquitectura desde 2012.

Comisariada y diseñada por los arquitectos Carme Ribas, Victòria Garriga y Joan Roig, rescata centenares de piezas de almacenes y archivos para que el visitante descubra un arco de continuidad ininterrumpido desde la fundación de la Escola de Arquitectura de Barcelona en 1875 hasta la actualidad.

El IRL, en su 25 aniversario, ha propuesto una muestra colectiva y plural para proyectar la arquitectura catalana, y no abrirá el proceso de selección para formar parte de los Eventi Collaterali de la bienal.

La directora del IRL, Anna Guitart, ha explicado que quieren llevar a cabo una reflexión con los principales agentes del sector para "evaluar el modelo de esta participación" en Venecia con el objetivo de relanzar el proceso abierto para la bienal de 2029.

El IRL continuará fomentando la participación de arquitectos catalanes y baleares en la muestra internacional de la Bienal, que se celebrará del 8 de mayo al 21 de noviembre, todavía pendientes de selección por parte de sus directores artísticos, los chinos Wang Shu y Lu Wenyu, que han elegido como tema 'Do Architecture'.