Isabel Allende avisa de la fragilidad de la democracia, que se puede minar "hasta que se derrumba"

La ganadora del Premio Planeta 2026, Isabel Allende, posa con su premio durante una rueda de prensa, en el Hotel NH de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La escritora Isabel Allende ha destacado este viernes el valor de la democracia y ha avisado de que se puede perder fácilmente, incluso en países en los que uno pensaría que es sólida, porque "se va minando por abajo hasta que se derrumba".

Lo ha dicho en una rueda de prensa tras ganar este jueves por la noche el 75 Premio Planeta con la novela 'La hora antes del alba', al preguntársele si su libro busca advertir a los lectores de la necesidad de mantener la memoria histórica.

Ha respondido que no tiene intención de advertir porque no es adivina, pero que sí escribe sobre cosas que le importan, como la libertad, y ha explicado que ahora ella vive en Estados Unidos (EE.UU.), donde cree que las instituciones democráticas "peligran".

"Uno pensaría que es una democracia sólida, un ejemplo para el resto del mundo, pero la democracia se pierde fácil. A veces de súbito, como en Chile, y otras veces se va minando por abajo hasta que se derrumba", ha avisado.

Sobre los vetos a 'La casa de los espítius' en bibliotecas de varios estados de EE.UU. y si eso puede afectar a la nueva novela, ha dicho que no lo cree y que para ella es un honor si la prohíben: "Quiere decir que todo el mundo te va a leer", ha ironizado.

LIBERTAD CREATIVA

Preguntada por si tuvo dudas a la hora de presentar la novela al Premio Planeta, Allende ha explicado que escribió 'La casa de los espíritus' con la "confianza del ignorante" y con una libertad que no ha sentido nunca más.

"Desde entonces he sido muy crítica y muy asustada", y ha dicho que, a pesar de todos los libros que ha escrito, la falta de confianza la obliga a retarse constantemente.

Sobre si intenta hacer llegar un mensaje a los lectores a través de sus obras, ha opinado que cuando uno escribe ficción el mensaje puede arruinar una novela: "Limítate a contar la historia y el lector encontrará allí lo que quiera, lo que pueda".

LA HISTORIA DE ALBA

Allende ha asegurado que 'La hora antes del alba' es una novela que "se ha gestado por 45 años", ya que desde que se publicó 'La casa de los espíritus' ha recibido muchos mensajes de lectores que querían saber qué pasó con Alba, la nieta del patriarca Esteban Trueba.

Ha relatado que imaginar lo que pasó con Alba ha sido muy interesante y ha resaltado que a ella le gusta explicar la historia a través de voces silenciadas, ya que habitualmente el relato imperante es el que han escrito "los vencedores, generalmente hombres blancos".

SERGIO HERNÁNDEZ

Hernández, que ha quedado finalista con la novela 'La añoranza', ha relatado que su obra pone en valor a Antonio Machado como poeta y que su figura ayudar a narrar una historia de amor a través del exilio.

Ha afirmado que la novela busca poner de manifiesto la importancia de la memoria histórica en España para "no volver a cometer los mismos errores que se cometieron" y que escribirla le ha permitido profundizar en la Guerra Civil, período del que no tenía muchas referencias.

También ha asegurado que la historia es cíclica y que le asusta ver en la actualidad muchos "paralelismos" con lo que pasó a principios del siglo XX, y que él siente una pulsión interna de advertir de lo que sucede a través de su libro.

'La hora antes del alba' y 'La añoranza' llegarán el 4 de noviembre a las librerías, con una primera tirada de 210.000 ejemplares para la novela ganadora y de 90.000 para el finalista.