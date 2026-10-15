Isabel Allende gana el 75 Premio Planeta con 'La hora antes del alba'

La escritora Isabel Allende (c) gana el 75 Premio Planeta con 'La hora antes del alba', a 15 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

La escritora chilena Isabel Allende ha ganado este jueves por la noche el 75 Premio Planeta de Novela, dotado con 1 millón de euros, con 'La hora antes del alba', una continuación cronológica de 'La casa de los espíritus'.

Lo ha anunciado el jurado en la gala de entrega del Premio Planeta que este año se celebra en el Pabellón 1 del recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, en una velada literaria presidida por los Reyes, y que ha recibido una estruendosa ovación.

"Muchísimas gracias, no esperaba esto, todo el mundo en pie. Muchas gracias", ha comenzado Allende en su discurso tras recibir el premio.

Allende ha asegurado que nunca se había presentado a un premio para "evitar la humillación de quedar a la cola", pero que a sus 84 años decidió correr el riesgo por que tenía poco que perder.

La novela, que Allende presentó como 'Los que faltan' y el seudónimo Luz Ventura, cuenta como Alba, tras ser encarcelada y torturada por la dictadura de su país, una joven regresa embarazada a la casa familiar.

Ha dicho que escribió 'La casa de los espíritus' hace 45 años, "una fecha importante" para ella, como lo es el 75 aniversario del Planeta, y que los lectores siempre le habían preguntado qué pasaba con Alba.

EL TEMOR A LOS AUTORITARISMOS

La continuación le ha rondado por décadas, pero ahora cree que es el momento por que "el tema está en el aire".

"Y ahora, cuando veo tantas democracias amenazadas por el autoritarismo, el nacionalismo extremo, incluso el fascismo, vuelvo a sentir el temor que me obligó a salir de mi país" tras el golpe militar de 1973, ha subrayado.

Allende ha subrayado que 'La hora antes del alba' supone el cierre del universo de 'La casa de los espíritus', con la historia de Alba, la nieta del patriarca, en los años del terror.

BIOGRAFÍA

Isabel Allende nació en Perú y se crió en Chile, es autora de libros como 'Eva Luna', 'Paula', 'La isla bajo el mar', además de 'La casa de los espíritus', que este año ha contado con una adaptación como serie.

Ha recibido una quincena de doctorados 'honoris causa', fue incluida en el California Hall of Fame y ha sido galardonada en premios como los PEN Literary Awards o los Anisfield-Wolf; en 2014 recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, y en 2018 la National Book Foundation le otorgó su medalla por la contribución a las letras americanas.

Un total de 1.424 novelas se habían presentado a este 75 Premio Planeta, y la novela de Allende se ha impuesto entre las 9 obras que quedaron finalistas.