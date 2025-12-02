El Itec entrega sus I Premios ConTech para innovar en la construcción

Los premiados durante el acto - ITEC

BARCELONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (Itec) ha entregado sus I Premios ConTech durante 'La nit del ConTech', un acto que nació el año pasado como punto de encuentro para la innovación tecnológica en el sector de la construcción, informa este martes en un comunicado.

Los premiados son Simon (por la digitalización, diseño inteligente e integración tecnológica en espacios arquitectónicos), Zacua Venturas (por apoyar a startups y proyectos de impacto internacional), Beawre (por aplicar IA a gestión de riesgos en ingeniería y construcción), Nido ConTech (por apoyar la construcción modular, circular y de bajo impacto ambiental) y Aridditive (por su impresión 3D con materiales de cemento para procesos constructivos avanzados).

Entre los más de 200 asistentes al Roca Gallery Barcelona el lunes por la noche estuvieron el director y la coordinadora general del Barcelona ConTech Hub, Paco Gómez Escofet y Montse Duran; el director general del ITeC, Francisco Diéguez; y el ceo de Zigurat Institute of Technology, Pau Farré.

Francisco Diéguez ha dicho que 'La Nit del ConTech' es un espacio para reconocer el talento y las iniciativas que están cambiando la manera de construir, y "fomentar una comunidad que apueste por la tecnología como motor de competitividad y sostenibilidad".

El Itec ha destacado que la construcción es uno de los motores de Catalunya, con peso en el PIB y una capacidad de generación de empleo que supera los 200.000 puestos directos e indirectos, y ha añadido que la innovación y la sostenibilidad tiene ventajas económicas y "posiciona la industria catalana como referente en innovación a nivel europeo".