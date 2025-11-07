Jarc pide "garantías reales" para el sector agrario tras detectarse una manada de lobos

BARCELONA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La entidad Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (Jarc) ha pedido "garantías reales" para el sector agrario después de que la Generalitat haya confirmado la presencia de la primera manada de lobos en Catalunya desde hace más de 100 años.

En un comunicado de este viernes, ha alertado de que la gestión del lobo "no puede recaer" en los agricultores, por lo que ha reclamado que se cree un plan de gestión riguroso que garantice la continuidad y viabilidad de la ganadería extensiva.

La manada está formada por dos ejemplares adultos y tres cachorros de lobo (Canis lupus) nacidos este año en Catalunya, en un área entre la Alta Garrotxa y Alt Empordà (Girona), lo que convierte a la especie en protegida.

Los Agents Rurals, el cuerpo encargado del seguimiento de esta especie, ha intensificado su seguimiento y vigilancia para conocer su comportamiento, hábitat y sus posibles interacciones con las actividades humanas.

INTERACCIÓN "MÍNIMA"

La entidad ha considerado que la coexistencia de la ganadería y el lobo no es imposible, pero ha concretado que para que pueda existir la interacción debe ser "mínima", y no representar ningún coste para el sector agrario.

Jarc participará este viernes a las 12 horas en una reunión de urgencia en el marco de la Taula del Llop.