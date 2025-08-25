JARC prevé una buena campaña de almendra y pide priorizar el producto catalán

BARCELONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) prevé una buena campaña de almendras en Catalunya, gracias a las lluvias de primavera, y pide a compradores, rompedoras y consumidores priorizar la adquisición de almendra catalana "frente a la importación masiva de almendra americana".

Las producciones serán muy buenas en regadío y razonables en secano, con una buena calidad de fruto, informa la entidad en un comunicado este lunes.

Además, la cosecha se ha adelantado una semana respecto a la media habitual y se extenderá, según la variedad y tipo de cultivo, de mediados de agosto hasta octubre.

Este año la superficie productiva de almendro se sitúa en 26.272 hectáreas en el conjunto de Catalunya, según datos provisionales de la Conselleria de Agricultura de la Generalitat en junio de 2025, y aunque el secano representa alrededor del 61% de la superficie de almendro, el regadío sigue creciendo, superando las 12.000 hectáreas.

Respecto al precio, las primeras cotizaciones sitúan los valores de compra entre los 5,30 y los 6,30 euros el kilo, según la variedad, y la entidad prevé que a lo largo de la campaña "los precios se podrían incrementar por el aumento de la demanda y la selección de calibres superiores".

APOYO AL PRODUCTO LOCAL

Según JARC, los datos provisionales del Informe Interactivo de Comercio Exterior del Ministerio de Economía correspondientes a 2024, España importó almendras (con o sin caparazón) desde Estados Unidos por un valor de 267,45 millones de euros, lo que supone el 65% del total de las importaciones españolas de este producto.

Por eso, la entidad alerta de que es muy probable que una parte significativa de estas importaciones se destinen a Catalunya, "donde existe una fuerte industria alimentaria y pastelera (turrones, barquillos, dulces navideños, etc.) que consume grandes volúmenes de almendra".

"Debemos proteger y valorar más la producción de almendra catalana. Los americanos nos aplican aranceles del 15% y encima nosotros somos los principales compradores europeos de almendra de California", ha afirmado el jefe sectorial de frutos secos de JARC y productor de Sarroca (Lleida), Xavier Cullerés.