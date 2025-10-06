Jaume Claret gana el Golden Puffin del Festival de Cine de Reikiavik por 'Estrany Riu'

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Jaume Claret Muxart ha ganado el premio Golden Puffin del Festival Internacional de Cine de Reikiavik (Islandia), en el marco de la sección New Visions, por su ópera prima 'Estrany Riu'.

La obra, que se puede ver en cines desde el 3 de octubre, se estrenó en la Sección Orizzonti del Festival Internacional de Cine de Venecia (Italia) y pasó por el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, informa la distribuidora Elastica en un comunicado de este lunes.

Protagonizada por el debutante Jan Monter junto a Nausicaa Bonnín, Jordi Oriol, Bernat Solé, Francesco Wenz y Roc Colell, y coescrita por el director junto a Meritxell Colell, retrata el despertar de un adolescente durante unas vacaciones familiares en bicicleta por la orilla del río Danubio.