Jimena Vallejos asume la presidencia de las NNGG del PP en Catalunya en sustitución de Irene Pardo

El secretario general del PP, Miguel Tellado, el presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, y las presidentas de NNGG y NNGG Catalunya, Bea Fanjul y Jimena Vallejo - EUROPA PRESS

BARCELONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las Nuevas Generaciones (NNGG) del PP han formalizado este viernes el nombramiento de Jimena Vallejos como nueva presidenta de las juventudes populares en Catalunya en sustitución de Irene Pardo, que ostentaba el cargo desde 2017.

El relevo se ha formalizado en un acto de NNGG en Barcelona en el que han participado el secretario general del PP, Miguel Tellado; el presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, y la presidenta de NNGG, Bea Fanjul, y al que han acudido el presidente del PP en Barcelona, Manu Reyes, y el portavoz en el Parlament, Juan Fernández, entre otros.

Vallejos ha lamentado durante su intervención que la situación de los jóvenes en España no es fácil y ha erigido a las juventudes populares como alternativa "frente al sanchismo".

"La izquierda nos acusa de fascistas, la derecha nos acusa de ser demasiado blandos. La respuesta es que somos razonables, una vía libre de sensatez", ha sostenido.

Por su parte, la presidenta saliente Irene Pardo --que es también concejal en Sant Adrià de Besòs (Barcelona)-- ha afirmado que "España vive una degradación institucional y moral" y ha instado a los jóvenes a dar --textualmente-- la batalla cultura e ideológica.

"Me voy con la cabeza alta, con orgullo porque esta organización está viva, hay relevo. No os tocará una etapa fácil, os tocará una etapa decisiva. No renunciéis a la batalla de las ideas, porque si no ganamos ahí no ganaremos en ningún sitio", ha concluido.

ALEJANDRO FERNÁNDEZ Y BEA FANJUL

Fernández ha señalado la "desesperanza" de los jóvenes ante una situación en la que, ha dicho, viven peor que sus padres, y ha culpado de esa desesperanza al Gobierno de Pedro Sánchez y a los diferentes gobiernos de Catalunya de los últimos 20 años.

Asimismo, ha instado a las nuevas generaciones populares a relanzar la organización con imaginación y creatividad siendo fieles a las esencias, en sus palabras, y ha apuntado: "Sois patriotas, pero jamás reaccionarios. Es una diferencia muy importante".

"Tenéis como objetivo darle un nuevo impulso a una organización que ha vivido etapas difíciles en Catalunya y también en España", y ha instado a ser valientes a la hora de dar la batalla, así como hacer autocrítica cuando es necesaria, en sus palabras.

Bea Fanjul también ha agradecido a Irene Pardo su labor como presidenta de las juventudes catalanas durante los últimos 9 años y se ha dirigido a la nueva dirección encabezada por Vallejos: "La política es vocación, la política es corazón y la política sobre todo es servicio a los demás".