Joan Garriga (Vox) sobre la DANA: "El cambio climático no mata, mata la mala gestión"

BARCELONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha llamado a actuar sobre los cursos de los ríos para evitar inundaciones y retener aguas: "El cambio climático no mata, mata la mala gestión".

Lo ha dicho en su turno de réplica en el pleno del Parlament tras comparecer el presidente del Parlament, Salvador Illa, para explicar la gestión del Govern de la DANA en Catalunya.

Ha afirmado que en España casi 3 millones de personas viven en zonas inundables: "El clima es el que es y la geografía es la que es", y ha subrayado la necesidad de tener presas y diques para evitar inundaciones y aprovechar el agua para cuando no llueve.

"Mata no avisar a la población, mata no enviar al minuto uno al ejército, mata dificultar el trabajo de los voluntarios y no organizarles y llamarles fascistas, y mata paralizar los sucesivos gobiernos del bipartidismo por su fanatismo climático", ha expresado.

También ha pedido a Illa abandonar "su progresía ecologeta" y tomar decisiones para controlar el agua, así como, textualmente, dejar de derrochar en otras cosas e invertir en infraestructuras.