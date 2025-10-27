Joan Garriga (Vox) dice que las clases de árabe en escuelas "favorecen la islamización"

Archivo - El portavoz del grupo parlamentario de VOX en el Parlament, Joan Garriga (Archivo) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha afirmado este lunes que las clases extraescolares de lengua árabe en el marco del Programa Llengua Àrab i Cultura Marroquina (LACM) "favorecen la islamización" en Catalunya.

Así lo ha dicho en declaraciones desde Sabadell (Barcelona), donde el grupo municipal de Vox ha presentado una moción contra este programa que, ha dicho, "está controlado por el Gobierno de Marruecos y financiado por el Gobierno de Marruecos".

Además, se ha referido a las, a su parecer, agresiones sufridas por Vox en la presentación de este programa en Sabadell: "Son un tema gravísimo y me sorprende mucho que ninguna formación política del arco parlamentario haya denunciado esta violencia política".