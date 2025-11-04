Joan Garriga (Vox) sobre el relevo de Mazón: "El mejor candidato sería el de Vox"

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha asegurado este martes, preguntado por la dimisión del presidente en funciones de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, que para relevarle "el mejor candidato sería el de Vox".

En rueda de prensa desde la Cámara catalana, ha rechazado pronunciarse sobre la dimisión de Mazón, aunque sí ha expresado su preferencia por un candidato de Vox, y ha explicado que se remite a lo que dijo este lunes por el líder de la formación, Santiago Abascal.

Ha dicho no tener "legitimidad para hablar" de lo que pasa en otras regiones y ha defendido centrarse en los problemas de Catalunya.